Уральская художница очеловечила российские города. Москва «при часах», а Владивосток «тусуется с азиатами»

В конце марта художница Екатерина из Екатеринбурга с псевдонимом MagnieMakoyana выложила на своей странице в Twitter серию рисунков городов в образе героев аниме. В жизни Екатерина — учительница английского языка. Она призналась, что сама удивилась такой внезапной популярности ее работ.

Екатерина создала «тела» не только Москве и Санкт-Петербургу, но и Челябинску, Казани и другим городам. За первую неделю апреля как минимум пять региональных изданий выложили рисунки художницы, а екатеринбургский телеканал ОТВ пригласил ее в эфир «Итогов дня».

Екатерина не имеет профильного художественного образования, а ее творения — это просто хобби. В некоторых городах, которые она изобразила, она ни разу не была. Однако это не помешало ей изобразить черты населенных пунктов, чтобы они были «говорящими».

Москва и Петербург.

У девушки появились фанаты, которые предлагали ей новые идеи. В итоге, количество городов увеличилось до 10. Пока Екатерина остановилась на этой цифре, но добавила, что в будущем продолжит проект.

Сайт TJ связался с художницей и узнал, что она думает о такой популярности. Екатерина рассказала, что почти все ее работы делаются после мысли: «Вот! Сейчас как нарисую!». Большинство рисунков постепенно формируются, а потом «выстреливают». Это касается не только очеловечивания городов, а вообще всех тем ее работ.

В интернете есть и другие художники, которые очеловечивают

какие-либо

объекты или субстанции. Например, есть серия работ, в которых дали тела химическим элементам. Портал поинтересовался у Екатерины, черпнула ли она вдохновение оттуда.

Я интересуюсь другими авторами, которые тоже рисуют очеловеченные версии

чего-либо, но мои мысли и работы с ними никак не связаны. Они связаны исключительно с моим желанием

что-то очеловечить. Про те же города меня спрашивали, не вдохновлялась ли я популярным в свое время аниме «Хеталия» про очеловеченные страны, и я скажу, что нет — Екатерина.

В Сети есть и другие похожие работы, которые рисовала не эта художница. Девушка отметила, что знает о существовании таких рисунков. Причем многие из них позиционируются, как работы Екатерины.

Одна художница выложила свой такой рисунок в комментарии к моим твитам — туда же, куда я стала выкладывать продолжение серии своих рисунков. Многие по этой причине подумали, что та другая работа тоже моя, хотя я вообще не понимаю, как так могло произойти — рисовка же абсолютно разная. Мне честно обидно за ту художницу, что ее рисунок приписывают мне, фидбэк идет мне, и как автора указывают меня, а не ее — Екатерина.

Все фотографии взяты из Twitter Екатерины (@MagnieMakoyana).

Творческие наклонности активно проявляются у жителя Китая Ли Чена, который освоил уникальную технику рисования пальцами рук. Художник занимается этим уже около 50 лет и создает завораживающие картины.