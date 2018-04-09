Художник Иннокентий Баранов — об искусстве в мире digital

В конце зимы, на состоявшейся в ЦДХ выставке московско-берлинский художник Иннокентий Баранов, кроме экспозиции «Вода», представил принципиально новый проект продвижения работ современных мастеров. Нечто подобное случилось несколько лет назад, когда музыкальные коллективы фактически отказались от продвижения своих новых альбомов на рынок при помощи выпускающих компаний. О выставке и о перспективах работы Иннокентий Баранов рассказал обозревателю портала Москва 24 Алексею Певчеву.

— В конце зимы в ЦДХ состоялась ваша выставка «Вода». Чем обусловлен выбор этой площадки, можно ли сравнить ее статус с каким-то из европейских пространств?

— Идеей и целью проекта. Что-то концептуальное или жесткое я бы выставил в камерной галерее. «Вода» — чисто живописная история, лирическая такая, без намека на серьезный концептуализм. Слегка ироничная, так что ЦДХ — идеальная площадка с большой и сравнительно молодой аудиторией. Мы там тоже ошивались постоянно в студенчестве, к тому же через ЦДХ в день проходит больше народа, чем через самую раскрученную галерею за две-три недели.

— Какова динамика продаж ваших работ за последние несколько лет? Схожа ли она с европейской?

— Я могу судить по своим продажам в России: за последние несколько лет они снизились, хотя 2017 год, как это ни парадоксально звучит, был вполне оживленным. С 2015-го сильно пересмотрел план выставок, сместив упор на Европу, где стал выставляться не раз в год, как раньше, а по два-три раза. В Москве последняя выставка была два года назад в Доме Нащокина.

— Если раньше продажи осуществлялись по простой схеме: «художник-покупатель» или картины уходили с аукционов, то сейчас вы предлагаете некую принципиально новую модель. Как возникла необходимость и идея ее создания?

— Мир глобален, появились социальные сети, различные площадки в интернете для продажи картин. Работают они, в основном, так себе. Поскольку купить холодильник понятной модели онлайн — это одно, а живопись или, скажем, скульптуру — другое: ее хочется увидеть, потрогать, зачастую познакомиться с автором. Но, что главное: хочется и узнать мнение независимого эксперта, не заинтересованного в продаже галериста или куратора, а постороннего и компетентного человека.

— Ранее в контексте искусства, каким бы современным оно ни являлось, не звучали термины «ICO-платформа», «технология блокчейн», «digital-продвижение». Как они работают на вас?

— Про принцип работы технологии «блокчейн» — это, все-таки, к техническим специалистам, но лично меня заинтриговала легкость и прозрачность в заключении сделок. Что не менее важное — невозможность привычного надувательства. Все участники процесса видят каждую сделку и могут в режиме реального времени отслеживать рост стоимости работ такого-то автора, а не довольствоваться информацией узкого круга специалистов. Как только любая сфера монополизируется, моментально появляются возможности для коррупции и манипуляций.

Ну а Digital-продвижение — то же продвижение любого продукта, только digital (смеется).

— Что в этом контексте первоочередно: пиар современного российского искусства или быстрое получение прибыли для художников?

— О быстрой прибыли никто не говорит. Первоочередная задача — системно подать палитру наиболее интересных российских художников западному зрителю с помощью современных инструментов. А, учитывая тенденции развития общества в целом и искусства в отдельности, эта модель будет со временем помогать оценивать, продвигать и продавать художников со всего мира, не привязываясь к географии.

— Под понятие «современная живопись» порой попадают работы, художественную ценность которых признает лишь сам художник. Обозначает ли это, что возможность вашего сотрудничества будет определять некий худсовет и если да, то кто в него входит?

— Конечно, для работы над проектом будет создан экспертный совет, в который войдут художники, представители арт-бизнеса, коллекционеры, маркетологи.

В основе проекта — ICO, это нечто вроде криптовалюты, только токены, которые в ней задействованы, не дают покупателям прав на владение долей компании. Чтобы было понятно: это больше всего походит на краудфандинг, цель которого — помочь молодым художникам продвигать свое искусство, а людям интересующимся искусством, — посещать их выставки, например, или покупать их картины. Здесь нет никакой инвестиционной истории, поскольку о получении дивидендов речи нет. Получается, что у нас современное искусство выступает как способ привлечения капитала и общение между художником и его ценителями — кллекционерами современного искусства, становится куда более быстрым и открытым.

Но главная идея в том, чтобы были прозрачные и объективные фильтры и критерии оценки. Например, молодой парень, живущий, скажем, в Уфе, пишет, выставляется и даже неплохо продается, и за пять лет стоимость его работ выросла в трое. Но все это в Уфе, и если очень повезет — в Москве. А если любой китайский или американский коллекционер сможет увидеть, что где-то есть художник, чьи работы им нравятся, а фактические зафиксированные продажи показывают рост стоимости работ на 300% за пять лет (цифры абсолютно условные), он получает доступ к работам и инструмент для инвестиций в художника и в искусство в целом.

— Когда вы планируете запустить этот механизм и каким видите его перспективы?

— Хотелось бы в тестовом режиме запустить этот механизм уже в этом году. Ну а в перспективе он должен стать одной из главных площадок по продвижению современных российских художников за рубежом. А саму презентацию проекта мы планируем провести в мае этого года в Манеже.

Алексей Певчев