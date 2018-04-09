В рамках развития мультимедийного проекта «виртуальный музей» залы и выставки Музея Победы стали доступны на мировых картах Google

Панорамные виртуальные туры по экспозициям размещены на Google maps, которые встроены во все мобильные устройства на любых операционных системах. Таким образом, владелец даже самого простого смартфона или планшета в любой точке мира, где есть интернет, может сегодня свободно совершить прогулку по Музею Победы в Москве.

Для иностранных туристов — это основной источник информации о музее на Поклонной горе. Только за один месяц количество просмотров в Google превысило 22 тысячи, а сама экспозиция получила сотни благодарных отзывов и находится в ТОП-запросов и просмотров по музею. В настоящее время в Google доступны более 200 виртуальных панорам. Однако процесс цифровизации будет продолжаться, выводя в мировое информационное пространство все новые экспозиции и музейные экспонаты.

На сайте музея представлена одна из самых технологически продвинутых мультимедийных версий, превосходящая аналоги многих мировых музеев и позволяющая в высоком качестве разрешения рассмотреть все детали интерьера и представленные коллекции.