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Макрон поужинал с наследным принцем Саудовской Аравии
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Макрон поужинал с наследным принцем Саудовской Аравии 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поужинал в Лувре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает газета Parisien.
Как пишет газета, встреча состоялся в воскресенье вечером. Отмечается, что заранее об ужине президента Франции и наследного принца Саудовской Аравии не сообщалось.
В Елисейском дворце сообщили, что Лувр был выбран местом для ужина в связи с открытием выставки французского художника Эжена Делакруа, автора картины «Свобода, ведущая народ».
В понедельник, 9 апреля, начнется визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию.
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