Макрон поужинал с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости . Президент Франции Эммануэль Макрон поужинал в Лувре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета, встреча состоялся в воскресенье вечером. Отмечается, что заранее об ужине президента Франции и наследного принца Саудовской Аравии не сообщалось.

В Елисейском дворце сообщили, что Лувр был выбран местом для ужина в связи с открытием выставки французского художника Эжена Делакруа , автора картины «Свобода, ведущая народ».

В понедельник, 9 апреля, начнется визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию.