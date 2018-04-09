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На набережной Перми появился новый арт-объект от Александра Жунёва
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На набережной Перми появился новый арт-объект от Александра Жунёва 

АиФ Пермь 13 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В день празднования Пасхи на набережной Перми появился новый арт-объект: пасхальное яйцо с человеческим глазом. Автор произведения — известный пермский художник — Александр Жунёв. Он опубликовал фото арт-объекта на набережной у себя на странице ВКонтакте и подписал:
«Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе! Огромное спасибо, кто помогал».
Отклики пользователей интернета на новое творение Жунёва положительные, однако один из них напомнил историю с распятым Гагариным, произошедшую несколько лет назад.
«Да, мне кажется, не долго яйцо провисит, — ответил в комментариях художник. — Я только повесил, вокруг него уже забегал администратор набережной. Так что, если кто-то хочет сфоткать получше, то успевайте!»
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