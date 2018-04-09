5 вечеров в Екатеринбурге: где встретиться с космонавтом и спеть с A'Studio 

Вечера после работы на этой неделе можно скрасить на концертах, спектаклях и выставках. Можно поздравить с 30-летием группу A'Studio на их концерте, сходить с детьми на мультфильм про гигантскую грушу и, конечно, отметить День космонавтики.
Обо всём подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.
Понедельник, 9 апреля
Смотрим спектакль про сценариста и режиссёра
В Екатеринбурге поставили спектакль о киносценаристе и режиссёре Геннадии Шпаликове и его эпохе — шестидесятых годах. Шпаликов — автор сценариев к фильмам «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «Я родом из детства», «Долгая счастливая жизнь». Спектакль по пьесе Рината Ташимова поставил Николай Русский.
Где: Театральная платформа «В Центре» (ул. Б. Ельцина, 3, аудитория 510)
Когда: 9 апреля в 19:00 Сколько стоит: 500 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Вторник, 10 апреля
Подпеваем A'Studio
Группа A'Studio отмечает в этом году 30-летие. За это время музыканты выпустили 16 студийных альбомов, около 30 клипов, сыграли десятки концертов в России, СНГ, Европе и Америке. На концерте в Екатеринбурге группа сыграет лучшие песни за всю свою историю.
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 10 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–6000 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Среда, 11 апреля
Смотрим мультик про гигантскую грушу
Эта сказка берёт начало в Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать её в качестве корабля. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.
Где: в кинотеатрах города
Когда: с 9 апреля
Сколько стоит: от 150 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Четверг, 12 апреля
Общаемся с космонавтом
В День космонавтики в «Салюте» можно будет пообщаться с космонавтом-испытателем Андреем Федяевым. Встреча пройдёт в формате интервью: беседу будет вести журналист «Серебряного дождя» Дмитрий Горчаков, а зрители смогут задать космонавту свои вопросы. В этот же день там откроют планшетную выставку «Наш Гагарин» и покажут новые экспонаты Екатеринбургского планетария, предоставленные НПП «Звезда им. Г. И. Северина». Среди них ложемент космонавта и гидрокомбинезон «Форель», который предназначен для удержания космонавтов на воде и защиты от охлаждения, ветра, дождя и снега на Земле.
Где: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачёва, 12)
Когда: 12 апреля в 19:00 (открытие выставки в 18:00)
Сколько стоит: 200 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
Пятница, 13 апреля
Идём на космическую выставку
Ещё одно мероприятие ко Дню космонавтики в Екатеринбурге — открытие выставки «Космос наш!» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Центральная идея выставки — Космос — мечта, которую осуществить может каждый, а её визуальным воплощением стал «Юный космонавт-мечтатель» из коллекции ЕМИИ. На выставке будет представлено более ста живописных и графических произведений, а также декоративные работы известных российских художественных производств (Палех, Касли, Дулево, Гжель, Златоуст, Конаково и др.). Кроме того, будет показана коллекция, разработанная екатеринбургским дизайнером Натальей Брянцевой совместно с художником Протеем Теменом, и работы российского дизайнера Людмилы Норсоян, посвящённые космосу и разработкам в сфере внедрения космических технологий в инновационный трикотаж.
Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)
Когда: с 13 апреля по 27 мая Сколько стоит: полный — 250 рублей, льготный — 100 рублей, студенты-очники — бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.