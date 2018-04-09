5 вечеров в Екатеринбурге: где встретиться с космонавтом и спеть с A'Studio

Вечера после работы на этой неделе можно скрасить на концертах, спектаклях и выставках. Можно поздравить с 30-летием группу A'Studio на их концерте, сходить с детьми на мультфильм про гигантскую грушу и, конечно, отметить День космонавтики.

Обо всём подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.

Понедельник, 9 апреля

Смотрим спектакль про сценариста и режиссёра

Где: Театральная платформа «В Центре» (ул. Б. Ельцина, 3, аудитория 510)

Когда: 9 апреля в 19:00 Сколько стоит: 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Вторник, 10 апреля

Подпеваем A'Studio

Группа A'Studio отмечает в этом году 30-летие. За это время музыканты выпустили 16 студийных альбомов, около 30 клипов, сыграли десятки концертов в России, СНГ, Европе и Америке. На концерте в Екатеринбурге группа сыграет лучшие песни за всю свою историю.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 10 апреля в 19:00 Сколько стоит: 1500–6000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Среда, 11 апреля

Смотрим мультик про гигантскую грушу

Эта сказка берёт начало в Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать её в качестве корабля. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей — они полны решимости найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

Где: в кинотеатрах города

Когда: с 9 апреля

Сколько стоит: от 150 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Четверг, 12 апреля

Общаемся с космонавтом

В День космонавтики в «Салюте» можно будет пообщаться с космонавтом-испытателем Андреем Федяевым . Встреча пройдёт в формате интервью: беседу будет вести журналист « Серебряного дождя Дмитрий Горчаков , а зрители смогут задать космонавту свои вопросы. В этот же день там откроют планшетную выставку «Наш Гагарин» и покажут новые экспонаты Екатеринбургского планетария, предоставленные НПП «Звезда им. Г. И. Северина». Среди них ложемент космонавта и гидрокомбинезон «Форель», который предназначен для удержания космонавтов на воде и защиты от охлаждения, ветра, дождя и снега на Земле.

Где: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачёва, 12)

Когда: 12 апреля в 19:00 (открытие выставки в 18:00)

Сколько стоит: 200 рублей.

Возрастное ограничение: 0+

Пятница, 13 апреля

Идём на космическую выставку

Ещё одно мероприятие ко Дню космонавтики в Екатеринбурге — открытие выставки «Космос наш!» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Центральная идея выставки — Космос — мечта, которую осуществить может каждый, а её визуальным воплощением стал «Юный космонавт-мечтатель» из коллекции ЕМИИ. На выставке будет представлено более ста живописных и графических произведений, а также декоративные работы известных российских художественных производств (Палех, Касли, Дулево, Гжель, Златоуст, Конаково и др.). Кроме того, будет показана коллекция, разработанная екатеринбургским дизайнером Натальей Брянцевой совместно с художником Протеем Теменом, и работы российского дизайнера Людмилы Норсоян, посвящённые космосу и разработкам в сфере внедрения космических технологий в инновационный трикотаж.

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Когда: с 13 апреля по 27 мая Сколько стоит: полный — 250 рублей, льготный — 100 рублей, студенты-очники — бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в графике гастролей на апрель.