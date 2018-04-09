Золотой огонь Великой степи

В конце 1960-х — начале 1970-х годов недалеко от Алматы, в кургане Иссык группа археологов под руководством выдающегося археолога Кемаля Акишева обнаружила останки сакского царя — «Золотого человека». Более четырех тысяч украшений, сделанных из листового золота, перстни, статуэтки, образцы бронзового оружия также были найдены в могиле древнего царя. Так, «находку века» назвали «казахским Тутанхамоном», а скульптура самого Золотого человека украшает площадь Независимости Алматы. Реконструкция одеяния и вооружения «Золотого человека». Курган Иссык. V-IV вв. до н.э. Фото: Музей ВМДПНИ На выставке представлена реконструкция сильного и могучего воина, одежда которого украшена золотыми бляшками, а головной убор конической формы декорирован пластинами в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц. Корону великого правителя степей венчают крылатые кони-тулпары, ставшие частью национального герба республики Казахстан. Спустя почти пятьдесят лет Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне — «Шествие Золотого человека по музеям мира». Маршрут следования пройдёт через страны Азии и Европы, первой принимающей страной стала Россия, затем гастроли продолжатся в Азербайджане, Китае, Южной Корее, Польше. Фото: Музей ВМДПНИ

С самых древних времён главным другом и помощником степных кочевников был конь. Предки современных казахов считали коней священными животными, их изображения можно найти на старых изделиях из золота, многочисленных рисунках на скалах всей территории Казахстана. В многочисленных мифах, легендах, сказаниях о тулпаре можно найти немало подтверждений верной службы крылатого коня человеку. Он помогал и выручал хозяина, мог погружаться вместе с ним в подземный мир и возносить его на небеса. Существует у казахов поверье: когда рождается батыр (богатырь), вместе с ним рождается его конь.

Животный мир всегда был тесно связан с бытом кочевых племён бескрайних степей. Преобладание зооморфных образов господствует и в ювелирном искусстве. На бляхах-накладках в виде ремня, кинжалах представлены стилизованные изображения тотемных животных, сцены борьбы зверей. Так, «священный олень» считался для умершего царя символом бессмертия, грифоны помогали при переходе усопшего в «небеса». Лев, барс, тигр олицетворяли «царей-вождей», утверждавших своё могущество ещё с эпохи неолита. На выставке эффектным образцом «звериного стиля» может служить бляха V-IV вв. до н.э., изготовленная из золота в технике штамповки и рифления в образе двух зеркально отраженных барсов. По мере развития христианской и мусульманской культур зооморфный стиль постепенно утрачивал своё значение, корнями уходившее к языческим верованиям, мифологии. Однако декоративный орнамент «звериного стиля» сохранился на книжных миниатюрах, изделиях косторезного искусства, в камне, архитектуре. Капсырма — Декоративная застежка для одежды. Начало ХХ в. Фото: Музей ВМДПНИ

На выставке представлены и выдающиеся образцы находок знаменитого Сайрамского клада (Южный Казахстан). В 2013 году на территории городища Сайрам (древний Испиджаб) археологами Казахстана было обнаружено два клада, относящихся к средневековому периоду истории страны. В период работы учёных был найден кувшин, в нём помещались серебряные монеты (2600 штук) приблизительно XIII-XVI веков. Найденная таким образом коллекция сокровищ стало первым крупным обретением серебряных монет за всю историю археологических раскопок Казахстана. Рядом же с серебряными изделиями были найдены и золотые. Образцы средневековых браслетов, колец, серёг, подвесок, бляшек и кулонов можно увидеть в витринах выставочных залов. Здесь нашлось место и для серебряных амулетниц, украшений для кос, нагрудных украшений, а также кожаных метровых поясов. Украшены такие пояса выступающими накладками, покрытыми растительным орнаментом с насечками. Представлены и пояса, декорированные сердоликом, сложными зооморфными узорами, витой филигранью. Данные изделия являются уникальными и, конечно, имеют высокую художественную ценность.

Мой Казахстан,

Я о тебе пою,

Ведь я твой сын И петь имею право.

Люблю я степь бескрайнюю твою,

Твои луга, леса твои и травы.

Так писал об этой сказочной стране русский поэт, уроженец Восточно-Казахстанской области, Павел Васильев . Путешествие в мир древних саков, бесстрашных кочевников ковыльных степей стоит, чтобы его совершить.

Выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» работает до 13 мая 2018 года