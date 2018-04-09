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Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces
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Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces 

FashionTime 6 минут назад
Фото: FashionTime
Интерактивный выставочный проект пройдет 18 и 19 августа в Парке Горького. В этом году ценителей уличной культуры ждет множество нововведений. Сейчас уже известны первые имена артистов фестиваля. Ими стали D O P E C L V B, ЛАУД и Mnogoznaal.
Faces&Laces — проект, посвященный актуальной уличной моде и спорту, субкультурам, кастом-культуре, визуальным коммуникациям и альтернативному современному искусству в России. Выставочный проект ежегодно собирает лучших локальных представителей в сегменте уличной одежды, профильной индустрии и субкультурных тенденций.
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