Экскурсии и мастер-классы пройдут в пространстве выставки «Корабли и люди: Русско-японская война» во Владивостоке

Она открылась в Музее Города.

Выставка «Корабли и люди: Русско-японская война» открылась в Музее Города во Владивостоке.

В пространстве выставки будут работать детские программы и специальные экскурсии, передает пресс-служба Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева.

В частности, тематические экскурсии по выставке «Корабли и люди: Русско-японская война» пройдут 7, 14, 28 апреля (суббота). Начало в 12:00.

Руслан Кулепанов, научный сотрудник Приморкого музея имени Арсеньева сокуратор выставки:

— Эти огромные корабли, всё это железо не должно затенять людей, уводить память о них в прошлое. Мы считаем, что нужно помнить именно о людях, об их судьбах, трагических судьбах, об их истории, чтобы делать выводы, чтобы учиться.

Также запланирована серия мастер-классов по изготовлению открытки-коллажа «Мой боевой кораблик» (5+): 7, 14, 28 апреля (суббота) в 16:00.

Пройдет и серия мастер-классов по изготовлению открытки-коллажа «Корабли и люди» (5+): 8, 15, 29 апреля (воскресенье) в 12:00 и 16:00.

— У выставки нет задачи быть учебником истории Русско-японской войны, она скорее является окошком в это событие — событие огромное, некоторые части которого до сих пор трактуются по-разному. Это не учебник, это знакомство — подлинное знакомство — с теми фрагментами, теми кораблями, и теми героями, которые, в числе прочих, эту историю творили. Важно, что наши музейные педагоги каждую тему, даже самую сложную, переводят на язык разных целевых групп, поэтому в рамках работы выставки мы планируем проводить и детские программы.