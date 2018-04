Автор «распятого Гагарина» приурочил новый арт-объект к Пасхе

Пермский художник Александр Жунев создал новый арт-объект на набережной в день Пасхи — как и свою самую знаменитую работу

"распятый Гагарина". В этот раз Жунев презентовал «яйцерезку» — пасхальное яйцо с человеческим глазом, нанизанное на забор и созерцающее ближайшую церковь. Желающих сделать фото он призвал поторопиться: смотрители набережной сразу же активизировались.

Жунев опубликовал фото арт-объекта во всех аккаунтах социальных сетей. Подпись под фото гласит: «Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе! Огромное спасибо, кто помогал».

"Оно сделано из пенопласта, — рассказал

59.ru Александр Жунев. — Я долго работаю с этими заборами, и мне этот забор как-то напомнил яйцерезку. Я подумал, что было бы классно взять и что-нибудь этой яйцерезкой прорезать. А яйцо, наверное, самая простая форма и идея, которую можно было сделать. Тем более сейчас празднуют Пасху. Есть идеи для более сложных форм, которые можно прорезать с помощью пенопласта, но пока я реализовал такую".

Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе!

Новый объект собрал в основном положительные отзывы, отмечает

Ura.ru: «Не в бровь, а в глаз. Круто. Мозг и другие органы в очередь выстроились. Мощно. Отличная фантазия».

Уже утром в понедельник пенопластовое яйцо разломали, остатки арт-объекта оказались на железнодорожных путях.

A post shared by Александр Жунев (@zhunev) on Apr 8, 2018 at 9:07am PDT Уже утром в понедельник пенопластовое яйцо разломали, остатки арт-объекта оказались на железнодорожных путях.

Художник, впрочем, сразу предупреждал, что долго объект не продержится: «Я только повесил, вокруг него уже забегал администратор набережной».

Жунев — пермский художник, известный своими необычными работами, в том числе из подручных материалов. Например, в прошлом году Жунев

нарисовал скотчем

портрет писателя Максима Горького, а годом ранее

смастерил

портрет лидера ДДТ Юрия Шевчука из кленовых листьев.

Художник получил всероссийскую известность после того, как в День космонавтики, 12 апреля 2015 года, разместил свою работу

на перекрестке улиц Советской и Куйбышева в Перми. На рисунке был изображен первый космонавт Юрий Гагарин, распятый на кресте. В этот год православная Пасха также пришлась на 12 апреля.