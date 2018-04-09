Челябинцы смогут всей семьей отправиться в космос

Челябинцы смогут отправиться в космос всей семьёй во время приключений на выставке «Космодрайв».

«Космодрайв» — это масштабная интерактивная выставка о космосе! Вы узнаете все о космосе, о жизни и быте космонавтов, ощутите на себе действие генератора Ван де Граафа и наденете настоящий скафандр! Достижения космонавтики: от первых шагов в освоении космоса до покорения других планет!

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу!

Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальностиВзлет на ракете с в кресле космонавтаПрогулка по Юпитеру с повышенной гравитациейОтправка вашего голоса на Марс, Юпитер, ВенеруЗнакомства с пришельцамиПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнатыИ даже управление луноходом и марсоходом

Помимо этого, в «Космодрайве» есть увлекательные мастер-классы:

сделайте шлем космонавтасоздайте собственную Вселеннуюнарисуйте свои мечты 3D ручкой в пространстве.

Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом краткое описание, интересные факты и история создания экспонатов.

Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!

Торопитесь удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк», выставка открывает свои двери только до 13 мая!

Побывать в космосе может каждый!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»

Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.

Сайт: космодрайв.рф ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk