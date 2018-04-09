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Челябинцы смогут всей семьей отправиться в космос
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Челябинцы смогут всей семьей отправиться в космос 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
Челябинцы смогут отправиться в космос всей семьёй во время приключений на выставке «Космодрайв».
«Космодрайв» — это масштабная интерактивная выставка о космосе! Вы узнаете все о космосе, о жизни и быте космонавтов, ощутите на себе действие генератора Ван де Граафа и наденете настоящий скафандр! Достижения космонавтики: от первых шагов в освоении космоса до покорения других планет!
Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу!
Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытанияСимуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальностиВзлет на ракете с в кресле космонавтаПрогулка по Юпитеру с повышенной гравитациейОтправка вашего голоса на Марс, Юпитер, ВенеруЗнакомства с пришельцамиПрямое общение с космонавтами с орбитыПосещение плазмокомнатыИ даже управление луноходом и марсоходом
Помимо этого, в «Космодрайве» есть увлекательные мастер-классы:
сделайте шлем космонавтасоздайте собственную Вселеннуюнарисуйте свои мечты 3D ручкой в пространстве.
Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом краткое описание, интересные факты и история создания экспонатов.
Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!
Торопитесь удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк», выставка открывает свои двери только до 13 мая!
Побывать в космосе может каждый!
Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука»
Внимание! ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании, подробности по ссылке.
Сайт: космодрайв.рф  ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk
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