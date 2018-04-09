Тренд из Instagram: картины Пикассо на ногтях

Instagram предложил нам новый тренд, который подойдет тем, кто не в восторге от цветастого и аляпистого нейл-дизайна, зато любит что-то минималистичное, но очень красивое. И это творчество Пикассо — прямо на наших ногтях.

Успокойте своего мастера по маникюру — тренд все-таки не подразумевает точную репродукцию шедевров великого и ужасного

прекрасного испанца. Все, что требуется, это просто вдохновиться основными приемами и техникой художника и изобразить нечто приближенное в маникюре. К нашему счастью, абстракция на то и абстракция, что ошибиться будет очень трудно.

На любые замечания экспертов по живописи отвечайте коротко и ясно: «Я художник, я так вижу». Но все-таки перед сеансом творческого маникюра, советуем сходить картинную галерею или полистать в библиотеке толстый том с репродукциями, чтобы освежить знания в искусстве 20 века, а заодно и вдохновиться.