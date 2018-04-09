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Тренд из Instagram: картины Пикассо на ногтях
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Тренд из Instagram: картины Пикассо на ногтях 

SNCmedia.ru 12 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Instagram предложил нам новый тренд, который подойдет тем, кто не в восторге от цветастого и аляпистого нейл-дизайна, зато любит что-то минималистичное, но очень красивое. И это творчество Пикассо — прямо на наших ногтях.
Успокойте своего мастера по маникюру — тренд все-таки не подразумевает точную репродукцию шедевров великого и  ужасного
прекрасного испанца. Все, что требуется, это просто вдохновиться основными приемами и техникой художника и изобразить нечто приближенное в маникюре. К нашему счастью, абстракция на то и абстракция, что ошибиться будет очень трудно.
На любые замечания экспертов по живописи отвечайте коротко и ясно: «Я художник, я так вижу». Но все-таки перед сеансом творческого маникюра, советуем сходить картинную галерею или полистать в библиотеке толстый том с репродукциями, чтобы освежить знания в искусстве 20 века, а заодно и вдохновиться.
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