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Выставка украинского художника Aljoscha в Futuro продлена на две недели
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Выставка украинского художника Aljoscha в Futuro продлена на две недели 

Собака 27 минут назад
Фото: Собака
Как сообщают организаторы, выставку украинского художника Aljosch'и в галерее Futuro было решено продлить ещё на две недели.
Всего за 12 дней выставку посетило более 3.000 человек, в галерее провели концерт и сняли документальный фильм о художнике.
Хорошая новость для тех, кто еще не был на выставке «До тех пор, пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, всё взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же движении весь этот мир трещит и рушится. Познанию предлагает себя бесконечное множество сверкающих осколков»: теперь инсталляцию можно будет увидеть до 20 апреля.
Напомним, в галерее Futuro проходил открытый монтаж инсталляции художника Aljoscha, где побывала наш фотограф Женя Дубова.
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