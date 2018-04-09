Выставка украинского художника Aljoscha в Futuro продлена на две недели

Как сообщают организаторы, выставку украинского художника Aljosch'и в галерее Futuro было решено продлить ещё на две недели.

Всего за 12 дней выставку посетило более 3.000 человек, в галерее провели концерт и сняли документальный фильм о художнике.

Хорошая новость для тех, кто еще не был на выставке «До тех пор, пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, всё взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же движении весь этот мир трещит и рушится. Познанию предлагает себя бесконечное множество сверкающих осколков»: теперь инсталляцию можно будет увидеть до 20 апреля.

Напомним, в галерее Futuro проходил открытый монтаж инсталляции художника Aljoscha, где побывала наш фотограф Женя Дубова.