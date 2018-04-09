Фотовыставка о Японии откроется в Нижнем Новгороде

Фотовыставка «Нихон. Родина Солнца», посвященная Японии, откроется в Нижнем Новгороде 10 апреля. В экспозицию войдут уникальные снимки конца XIX века, а также работы современных авторов. Об этом сообщили в Русском музее фотографии.

В фондах музея сохранились стереофотографии, которые были сделаны в Японии в конце XIX века. Эта страна всегда привлекала внимание, но не каждый мог отправиться в столь далекое путешествие. Вечерами в гостиных люди рассматривали стереофотографии, рассказывающие о жизни в Японии. Также на выставке представлены работы фотолюбителя и инженера Василия Зевеке. Они созданы в 1917 году, когда автор посетил Японию по дороге в Америку.

На выставке можно увидеть и журналы «Фото-Япония» 1970–1980-х годов и работы современного фотографа Бориса Силенко , которые он сделал во время поездки в страну Восходящего Солнца в 2010 году.

Посетить выставку можно будет до 24 апреля.

Напомним, три новые выставки открылись в нижегородском «Арсенале».

Фото: Русский музей фотографии