В Краснодаре прошла третья Международная мотовыставка ЮМЭКС 2018

В первый уик-энд апреля в Краснодарском выставочном комплексе «КубаньЭКСПОЦЕНТР» прошла третья международная мотовыставка ЮМЭКС 2018 (ЮгМотоЭкспо), которая является не только самым масштабным и динамично развивающимся проектом, но и одной из самых крупных профильных выставок Юга России.

Кроме мототехники таких производителей, как Yamaha, KTM, Bajaj и даже отечественного ЗиД , посетители выставки смогли увидеть массу, так сказать, сопутствующих вещей — экипировку и аксессуары, одежду, автохимию, лаки и краски, масла, гаражное сервисное оборудование, системы безопасности, шины и диски, компоненты и запчасти.

Самым зрелищным, по мнению многих посетителей, стал чемпионат-выставка «Кастом Жатва» в разных классах (Freestyle, Modified Harley-Davidson, Born in USSR, Crazy bike и т.д.)" — настоящие шедевры от гаражных мастеров, выставленные перед главной сценой, ни на секунду не оставались без внимания зрителей.

Кроме этого посетители выставки смогли насладиться стандрайдингом (трюковая езда), организаторы провели открытый детский чемпионат по беговелам, ну конечно живое выступление различных музыкальных коллективов. И даже сделать новую причёску и привести в порядок бороду — работали несколько барбер-шопов.

Подробный рассказ о выставке ЮМЭКС 2018 (ЮгМотоЭкспо) появится на портале «За Рулём — Кубань» в самое ближайшее время.