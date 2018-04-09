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Нижегородский художник Евгений Стрелков расскажет об истории появления технических медиа
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Нижегородский художник Евгений Стрелков расскажет об истории появления технических медиа 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Цикл лекций «Аппараты: технические медиа между наукой и искусством» стартует в Арсенале. Об этом сообщают организаторы.
Лекции нижегородского медиа-художника и куратора Евгения Стрелкова посвящены истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и тому влиянию, которое оказали эти медиа на науку и искусство.
Для науки технические медиа — новый и чрезвычайно мощный инструмент исследования, фиксации и обработки научного материала. Для искусства технические медиа — средство расширения выразительных возможностей и условие формирования нового языка.
Аппараты не только изменили как науку, так и искусство, но и подготовили их синтез, который мы наблюдаем в таких междисциплинарных форматах, как сайнс-арт, медиа-инсталляция, графический звук и технологическое искусство.
Тема первой лекции — «Фиксация образа». Она состоится 11 апреля в 18:00. Евгений Стрелков расскажет о появлении технических медиа и зарождении фотографии.
Следующие лекции цикла запланированы 18 и 25 апреля.
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