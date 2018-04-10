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В «Арсенале» расскажут о фиксации образа и дальнодействии
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В «Арсенале» расскажут о фиксации образа и дальнодействии 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
11 апреля в центре современного искусства «Арсенал» открывается цикл лекций «Аппараты: технические медиа между наукой и искусством». Художник Евгений Стрелков расскажет о том, как фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидение и компьютеры воздействовали и продолжают воздействовать на искусство. Благодаря поддержке компании «Ростелеком» вход на лекции будет бесплатным.
«Как же техника влияла на искусство? Вот, например, художник Юрий Соболев. В своей работе, с которой открывается выставка «Космос для собственного потребления», он цитирует одного из основоположника кино англичанина Мейбриджа, который практиковал съемку движущиеся фигуры на 12-ть камер», — говорит Евгений Стрелков.
Также посетители выставки «Космос для собственного потребления» могут заметить, что Соболев часто использует фотографии как самостоятельный вид искусства, он их «препарировал» — использовал отдельные фрагменты, множил, включал в свои работы.
«Ярким примером взаимодействия науки и искусства является журнал «Знание и сила». Он был наполнен довольно необычными вещами: там было много фантастики, научных прогнозов, споров и он был очень интересно и порой странно иллюстрирован. Только позже я узнал, что арт-директором журнала был Юрий Соболев. А иллюстрации к нему делали такие именитые сегодня художники, как Виктор Пивоваров и Илья Кабаков», — рассказал Евгений Стрелков.
Всего в апреле в «Арсенале» состоятся три авторских лекции в рамках программы «Графический кабинет». 11 апреля Евгений Стрелков на лекции «Фиксация образа» расскажет о появлении технических медиа, зарождении фотографии, цветной стереофотографии, ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. 18 апреля состоится лекция «Движущиеся картинки», где будет рассказано о рождении анимации и таких авторах, как Александр Ширяев и Владислав Старевич. Также в этот день посетители узнают о кинотрюках Жоржа Мальеса и киноавангарде Мана Рея. 25 апреля на лекции «Дальнодействие» будет затронута тема радио в изобразительном искусстве, а также Стрелков расскажет о диске Нипкова и механическом телевидении. В мае цикл продолжится еще тремя лекциями.
«Идея преемственности технологий и медиа проходит через весь цикл лекций, эта идея близка и компании «Ростелеком». Мы также через преемственность технологий пытаемся влиять на будущее через свои продукты и через свой сервис», — отметил Илья Шемякин, специалист департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»
«Чтобы люди продуктивно общались, нужны общие территории. Наша общая территория с «Ростелеком» — это технологии. И наше сотрудничество принимает философскую форму: вместе мы размышляем, что технологии значат для человеческого развития, взаимодействия, и взаимопонимания», — сказала в завершении встречи директор «Арсенала» Анна Гор.
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