Международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс» открывается в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. В Москве в пятницу состоится открытие Международного фестиваля студенческих и дипломных спектаклей «Твой шанс». Смотр станет 14-м по счету, он продлится до 29 апреля и по традиции пройдет в Театральном центре Союза театральных деятелей (СТД) РФ «На Страстном», сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Собеседница агентства отметила, что организаторами мероприятия выступают Министерство культуры России , департамент культуры города Москвы, Союз театральных деятелей РФ и Театральный центр СТД РФ «На Страстном», на сцене которого и проходит смотр студенческих работ. «Сегодня первыми на эти профессиональные подмостки выйдут выпускники Школы-студии МХАТ (курс Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова ), которые сыграют спектакль „Art“ по пьесе французского драматурга Ясмины Реза », — проинформировали в пресс-службе фестиваля.

В дальнейшей программе представлены лучшие спектакли выпускных курсов других ведущих творческих вузов Москвы, в числе которых Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Театральный институт имени Щепкина, Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова. В афише смотра значатся также спектакли студентов из театральных вузов Воронежа, Екатеринбурга, Ярославля, Перми и Санкт-Петербурга.

На фестивале также выступят зарубежные артисты. Будет показан спектакль «Непоколебимаялогикабезумца» режиссера и драматурга Забу Брайтман , созданный со студентами Национальной консерватории драматического искусства (Франция). Еще одной зарубежной работой станет спектакль «Геракл» — современная трактовка древнегреческой классики, которую представит Школа драматического искусства имени Марианджелы Мелато при генуэзском театре Стабиле (Италия).

В день открытия фестиваля «Твой шанс» в «Боярских палатах СТД» стартует выставка работ молодых театральных художников, студентов и выпускников факультетов сценографии и художественных факультетов. Выставка 2018 года обещает стать одной из самых масштабных: на ней будет представлено около 500 экспонатов, в числе которых эскизы декораций, костюмы и макеты спектаклей.

Выставка носит имя сценографа, народного художника России Олега Шейнциса (1949-2006). Он был главным художником московского театра «Ленком». «Именно Шейнцис открывал первую выставку в фойе Театрального центра „На Страстном“ в 2006 году», — заключили в пресс-службе фестиваля «Твой шанс».