«Москва и без росписей — монстр»

В начале июня в Центральном доме художника откроется выставка знаменитого британского уличного художника Бэнкси. Экспозиция, которая займет 3 тысячи метров, будет состоять из эскизов, принтов, кусков стен и оригинальных арт-объектов. Приедет ли в Москву автор работ — одна из интриг грядущего мероприятия, потому как одна из главных фишек Бэнкси как раз и заключается в том, что ни его настоящее имя, ни его внешность никому не известны… Узнав о грядущем вернисаже, МОСЛЕНТА попросила отечественных живописцев, входящих в список самых высокооплачиваемых художников страны, рассказать, рисовали ли они в детстве на стенах, что думают о стрит-арте и не хотят ли расписать какую-нибудь поверхность в Москве.

(С 1994 выступает в арт-дуэте с Александром Виноградовым . Один из создателей галереи «Арт-Стрелка». Работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, в Музее современного искусства (Авиньон), в Центре Жоржа Помпиду (Париж), в Музее современного искусства (Хьюстон) и во многих других)

Стрит-арт, безусловно, давно уже стал искусством, в рамках которого сегодня работает огромное количество художников, в том числе и тех, кто художниками себя не считает. Для меня стрит-арт в изобразительном искусстве — примерно то же самое, что рэп в музыке: оба этих явления возникли примерно в одно время и вышли из так называемой маргинальной зоны; и рэп, и стрит-арт изначально несли в себе социальный заряд, выражали протест против чего-либо. А нынче перешли в разряд мейнстрима, став искусством декоративным, прикладным. В той же Москве стены расписывают в каждом округе, в каждом районе по распоряжению муниципалитетов, что, безусловно, размывает изначальный смысл этого явления.

Хочется ли мне самому расписать в столице какую-нибудь стену? Не думаю. Хотя если бы предложили… В Москве ведь полно интересных поверхностей.

Романа Абрамовича) (Художник-фотореалист. Работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Московского дома фотографии, музеев Германии, Польши, США, входят в коллекции Дарьи Жуковой

С детства я был паинькой и не рисовал ни на чем, кроме бумаги, включая школьные тетрадки. Однако к стрит-арту я отношусь хорошо, как, впрочем, к любому виду творчества. Можно ли считать стрит-арт искусством? Разумеется! Для меня наличие искусства определяется не жанровыми рамками, а художественной состоятельностью продукта. Ну, и его смысловыми нагрузками. Однако степень свободы высказывания должен определять сам художник, исходя из своих представлений, в том числе этических. Либо эту свободу ограничивают рамки, установленные муниципальным законодательством. Либо не либо.

Хотел ли бы я сам разрисовать в Москве какую-нибудь стену? Никогда не примерял на себя такую задачу. А так… Кремлевскую, наверное. Чем-нибудь забавным и позитивным, чтоб хоть так чуток погасить идущие из-за нее во внешний мир эманации.

(В 2017 году вошел в список 49 выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет, чье творчество обладает высоким инвестиционным потенциалом. Работы находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Эрарта», Государственного Русского музея)

В моем пионерском детстве такого увлечения, как стрит-арт, не было. Да и стен подходящих для этого в деревне не было. А жаль. Стрит-арт — это очень свободный, динамичный, мобильный, всегда современный, иногда очень неожиданный, расширяющий границы дозволенного способ существования искусства. Этим он мне очень интересен. Все ли можно рисовать на стенах? Сложный вопрос. А все ли можно рисовать на холстах? Я думаю, что настенное искусство вообще никому ничего не должно. Оно появилось и живет как свободный от догм, независимый способ высказываться.

Что же до меня лично, я бы в Москве вообще не стал ничего разрисовывать: она и без моих росписей — монстр.