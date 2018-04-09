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Редкий паровоз серии «Эр» стал экспонатом музея военной техники УГМК на Урале
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Редкий паровоз серии «Эр» стал экспонатом музея военной техники УГМК на Урале 

ТАСС 42 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Редкий паровоз серии «Эр» весом около 85 тонн пополнил коллекцию музея военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Данный экземпляр работал на Южно-Уральской железной дороге, сообщили в понедельник в музее.
"Железнодорожную экспозицию пополнил новый паровоз серии Эр. 85-тонные локомотивы отличались повышенной мощностью. Они широко использовались на железных дорогах Советского Союза во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Новый экспонат ранее работал на Южно-Уральской железной дороге и до 2017 года находился на хранении на территории Орского локомотивного депо (Оренбургская область)", — говорится в сообщении.
В музее добавили, что паровозов данной серии практически не сохранилось. Выпускаемые в 1930-1940-х годах локомотивы вырабатывали свой ресурс, и после нескольких капитальных ремонтов утилизировались. Всего было построено более 300 машин. «В 1946 году производство модификации паровозов „Эр“ было развернуто на предприятиях Румынии, Венгрии, Чехословакии и Польши», — добавили в музее.
После прибытия в Верхнюю Пышму, экспертизы и подготовки колесных пар паровоз прицепили к электровозу, который доставил его в цех ремонта и реставрации. Его очистили от ржавчины, заменили сгнившие или утерянные детали на новые, загрунтовали и подготовили к покраске, сказали в музее.
Как отметил в беседе с корр. ТАСС директор музея военной техники Александр Емельянов, презентовать паровоз планируется к 9 мая 2018 года. «Для нас 9 мая — это рубежная дата, мы стараемся, чтобы к празднику посетители увидели обновленную экспозицию музея военной техники. Для него (паровоза) был проложен новый путь, были совершены небольшие перестановки. Мы надеемся, что в течение этой недели установится плюсовая температура, и он будет покрашен», — подчеркнул Емельянов.
Музей УГМК «Боевая слава Урала» считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно— технического профиля. В коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия отечественных Вооруженных сил. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.
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