Бруклин — это Африка

Житель Нью-Йорка Эрик Эдвардс в своей квартире смахивает пыль с одного из экспонатов коллекции африканского искусства, которую собирал более 45 лет. Эксперты оценивают ее в десять миллионов долларов. Артефактов так много — более 2500 из 54 стран Африки, — что можно, вытерев пыль с последнего предмета, начинать процедуру заново.

Эрик проникся африканским искусством благодаря своему отцу, который в 18-летнем возрасте приехал из Барбадоса в Соединенные Штаты Америки. Рассказывает: «Он понимал, что нам нужно знать нашу культуру и историю, потому что видел, что в школе нам это не преподавали». Сын начал собирать предметы африканского искусства в 1970 году — приобретал во время поездок по Африке, на разных аукционах и у коллекционеров.

В 2015 году Эдвардс попытался собрать через сайт «Кикстартер» 35 тысяч долларов, чтобы найти помещение для своей коллекции и открыть в нем музей. Но потерпел неудачу. Тем не менее он юридически оформил музей и теперь ищет деньги для аренды здания в Бруклине — районе Нью-Йорка, где он живет.

Весной 2017 года в одной из местных галерей прошла выставка «Бруклин — это Африка». На ней Эдвардс, в соответствии с просветительскими заветами отца, представил свою самую крупную коллекцию африканского искусства в США. Но лишь малую ее часть: маски, деревянную королевскую усыпальницу и вырезанную из камня четыре тысячи лет назад голову женщины, — всего 50 экспонатов. Примечательно, что большинство артефактов имели прикладное значение, а вовсе не считались украшениями.

Эдвардс мечтает разместить свое богатство в более надежном и доступном для публики месте. Он уже в деталях продумал торжественную церемонию открытия музея: «Я собираюсь пригласить несколько африканских королевских семей, глав государств и вождей племен».