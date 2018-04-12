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Филиал Музея Москвы вошел в список лучших галерей и музеев Европы
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Филиал Музея Москвы вошел в список лучших галерей и музеев Европы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британская газета The Guardian включила Центр Гиляровского — филиал Музея Москвы — в число 13 лучших новых галерей и музеев Европы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
— Центр Гиляровского — это мультикультурная площадка, музей без постоянной экспозиции, — сказала директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. — Для центра мы придумали новую идею — социальный музей. Владимир Гиляровский изучал и описывал столицу через жизнь разных людей. Это будет музейный центр, где главным является человек, житель сегодняшнего динамичного мегаполиса.
Соавторами проектов станут столичные архитекторы, художники, краеведы, урбанисты и разные городские сообщества.
Центр открылся в декабре 2017 года ко дню рождения Владимира Гиляровского и к 121-летию Музея Москвы. За время работы в нем прошли выставки «Любить», «Агит-прялка. К 100-летию революции», а также «Архитектурные диалоги» о комфортной среде для детей с дизайнерами, урбанистами, архитекторами, журналистами и другие мероприятия.
Сейчас в Центре Гиляровского проходит выставка «Пригов. Москвадва» о главном московском концептуалисте, художнике и поэте Дмитрие Пригове, а также цикл лекций «Зеленая философия в пространстве города». Скоро откроется проект писательницы Людмилы Петрушевской, выставки о Китай-городе и реке Неглинной.
Летом посетителей Центра ждет программа прогулок и экскурсий по пешеходным улицам вокруг Столешникова переулка и публичная беседа «Разговор в Столешниках» с урбанистами и москвоведами, с которыми можно обсудить актуальные новости столицы.
Также филиал Музея Москвы планирует открыть школу городской журналистики и школу детского москвоведения.
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