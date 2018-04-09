Жители Бутырского района посетили Музей современной истории России

Мероприятие было организовано специалистами филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский».

— Данный музей является крупнейшим центром изучения современной истории России. В постоянно пополняемых фондах и экспозиции отражены важнейшие события и явления, определившие развитие российского общества и государства со второй половины XIX века по сегодняшний день, — сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева.

Напомним, что экскурсии в музеи столицы организуются сотрудниками филиала на регулярной основе. (то)