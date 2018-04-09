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Жители Бутырского района посетили Музей современной истории России
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Жители Бутырского района посетили Музей современной истории России 

Управа Бутырского района города Москвы 23 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Мероприятие было организовано специалистами филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский».
— Данный музей является крупнейшим центром изучения современной истории России. В постоянно пополняемых фондах и экспозиции отражены важнейшие события и явления, определившие развитие российского общества и государства со второй половины XIX века по сегодняшний день, — сообщила культурный организатор филиала Маргарита Лебедева.
Напомним, что экскурсии в музеи столицы организуются сотрудниками филиала на регулярной основе. (то)
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