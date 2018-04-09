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Местом проведения «Тотального диктанта» в Останкине станет библиотека на Аргуновке
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Местом проведения «Тотального диктанта» в Останкине станет библиотека на Аргуновке 

Управа Останкинского района 21 минуту назад
Фото: Управа Останкинского района
Местом проведения масштабной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в Останкине станет библиотека №67 (Аргуновская улица, 14, стр. 2). Акция пройдёт в ближайшую субботу, 14 апреля.
Также написать диктант можно будет в двух павильонах на Главной выставке страны — «Книги» и исторический парк «Россия — моя история», и в Музее космонавтики. Кстати, там текст прочтет Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко.
Участникам необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же, в личном кабинете, будут доступны результаты теста. Если желания пойти на площадку не возникнет, задания можно будет выполнить онлайн. (иб)
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