Местом проведения «Тотального диктанта» в Останкине станет библиотека на Аргуновке

Местом проведения масштабной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в Останкине станет библиотека №67 (Аргуновская улица, 14, стр. 2). Акция пройдёт в ближайшую субботу, 14 апреля.

Также написать диктант можно будет в двух павильонах на Главной выставке страны — «Книги» и исторический парк «Россия — моя история», и в Музее космонавтики. Кстати, там текст прочтет Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко

Участникам необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же, в личном кабинете, будут доступны результаты теста. Если желания пойти на площадку не возникнет, задания можно будет выполнить онлайн. (иб)