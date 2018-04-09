Умер художник Вячеслав Колейчук 

9 апреля 2018 года на 77 году жизни скончался Вячеслав Колейчук, художник, архитектор, дизайнер и теоретик искусства, создатель кинетических объектов. Вячеслав Фомич Колейчук родился 16 декабря 1941 года в деревне Степанцево Московской области, учился в Московском архитектурном институте (1960–1966), работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры (1970–1977), затем во Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ, 1977–1994). Был профессором МАРХИ на кафедре ландшафтной архитектуры. С самого начала сочетал в своем искусстве работу художника и дизайнера (оформление московского молодежного кафе «Синяя птица», 1964), участвовал в оформлении павильонов СССР на выставках ЭКСПО в Канаде и Японии (1967, 1975, 1985), уже в 1960-е создавал абстрактные трехмерные кинетические объекты, вдохновленные конструктивизмом 1920-х («Сфера», 1965, ГТГ; серия деревянных «Невозможных объектов», воспроизводящих в форме треугольника ленту Мебиуса, 1969–1970, Музей Зиммерли университета Ратгерс, Нью-Джерси). В 1966–1967 годах был участником группы «Движение». С 1981 года включал в свои композиции звук, изобретал акустические инструменты («самонапряженные колокола, «пластинофон», «проволокофон») — в частности, Колейчук является создателем реквизита и звучащих объектов в фильме Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза» (1986). Занимался воссозданием известных лишь по фотографиям пространственных объектов мастеров конструктивизма (Александра Родченко, Владимира Татлина, Наума Габо и других) — в результате создана грандиозная реконструкция 2-й весенней выставки ОБМОХУ (Общества молодых художников) 1921 года (2006, ГТГ). Автор книг «Мобильная архитектура» (1973), «Новые архитектурно-конструктивные
структуры» (1978), «Кинетизм» (1994), «Моя азбука» (2012), более 40 научных статей.