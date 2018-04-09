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В Марьиной Роще научат мастерить ракеты из бумаги
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В Марьиной Роще научат мастерить ракеты из бумаги 

Управа района Марьина роща 12 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Творческий мастер-класс по оригами состоится в «Центре искусств и творчества Марьина Роща» в среду, 11 апреля. Юных посетителей научат изготавливать из бумаги ракеты.
— Занятие приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Ребята смогут смастерить из бумаги ракеты любых цветов и размеров. С собой приносить ничего не нужно, всеми необходимыми материалами участников обеспечат на месте, — сообщили в центре.
Начало в 16.30. Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» находится по адресу: Октябрьская ул., 58. Вход свободный. (то)
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