Художника‐трупоеда изобличили после проведения им странного ритуала

Художника Луиса Альфредо Гонсалеса Эрнандеса арестовали в венесуэльском городе Барловенто. Изобличенного в убийстве, его тут же назвали «художником‐каннибалом». Об этом сообщил сайт телеканала Life.

В местной полиции подтвердили, что убийца уже дал признательные показания. Художник рассказал, что он убил и расчленил владельца фермы, где он обитал, потом съел часть тела убитого, а кровь и останки жертвы использовал для создания картин. По словам задержанного, убитый сам попросил его о таком странном ритуале. Художник утверждает, что убитый хотел таким образом быть увековеченным в произведениях искусства.

В жилище обвиняемого были найдены человеческие кости, а также чужие документы. Теперь экспертам предстоит выяснить, не являются ли владельцы обнаруженных документов пропавшими без вести. Картины

художника-трупоеда

отправлены на судмедэкспертизу.

Жители американского городка Блэр в штате Небраска, узнав о переезде к ним на постоянное жительство из Великобритании некоего Дейла Болинджера, были объяты настоящим ужасом и паникой. Их новый сосед официально признан на родине сексуальным преступником и получил там кличку «Каннибал из Кентербери».