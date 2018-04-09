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Художника‐трупоеда изобличили после проведения им странного ритуала
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Художника‐трупоеда изобличили после проведения им странного ритуала 

360tv.ru 1 час назад
Художника Луиса Альфредо Гонсалеса Эрнандеса арестовали в венесуэльском городе Барловенто. Изобличенного в убийстве, его тут же назвали «художником‐каннибалом». Об этом сообщил сайт телеканала Life.
В местной полиции подтвердили, что убийца уже дал признательные показания. Художник рассказал, что он убил и расчленил владельца фермы, где он обитал, потом съел часть тела убитого, а кровь и останки жертвы использовал для создания картин. По словам задержанного, убитый сам попросил его о таком странном ритуале. Художник утверждает, что убитый хотел таким образом быть увековеченным в произведениях искусства.
В жилище обвиняемого были найдены человеческие кости, а также чужие документы. Теперь экспертам предстоит выяснить, не являются ли владельцы обнаруженных документов пропавшими без вести. Картины
художника-трупоеда
отправлены на судмедэкспертизу.
Жители американского городка Блэр в штате Небраска, узнав о переезде к ним на постоянное жительство из Великобритании некоего Дейла Болинджера, были объяты настоящим ужасом и паникой. Их новый сосед официально признан на родине сексуальным преступником и получил там кличку «Каннибал из Кентербери».
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