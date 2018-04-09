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В «Меридиане» научат рисовать в технике японской живописи суми-э
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В «Меридиане» научат рисовать в технике японской живописи суми-э 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Бытует мнение, что в традиционных японских школах суми-э учащиеся первый год рисуют только отдельные мазки, и лишь после этого их допускают к созданию рисунков. Однако в Черемушках художник Мария Богданова научит рисовать ирис — символ мужества, успеха и крепкого здоровья в японской культуре — всего за три часа.
Мастер-класс состоится 10 апреля с 19:00 до 22:00 в центре культуры и искусства «Меридиан». «Тщательно вырисовывая изящные линии цветка, можно развить навык рисования в технике традиционной восточной живописи. Художница научит правильно держать кисть, брать краску и наносить контур — элементы картины составляют линии разной длины, толщины и насыщенности», — передают организаторы.
Напомним, суми-э (суми — тушь, э — картина) — это живописный жанр, в котором главенствуют тушь и вода. Техника рисования тушью также отличается отсутствием карандашных набросков — рисунок рождается спонтанно, когда рукой рисующего руководят его чувства и ощущения. При этом для участия в мастер-классе не нужно специальной подготовки, достаточно просто настроиться на увлекательное путешествие в мир красоты и искусства.
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