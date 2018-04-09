Мисс K1NEWS Елизавета МОРКОВКИНА: «Красота сильнее рака»

5 апреля в Костроме состоялся финал фотоконкурса красоты «Мисс K1NEWS», победу в котором одержала очаровательная Елизавета Морковкина.

Веселая, лучезарная, искренняя, добрая и отзывчивая — такие ассоциации возникают при первом же взгляде на эту 22-летнюю девушку. У Лизы сложная судьба, которая сделала ее настоящим бойцом. Общаться с ней интересно, и в ходе разговора она невольно дарит свою энергетику.

Корреспондент портала K1NEWS.RU пообщался с победительницей и взял у нее небольшое интервью.

Факты о Лизе:

ей 22 года

она — художник, дизайнер интерьера

2 года назад она победила рак родилась в Галиче

жила, училась и работала в Санкт-Петербурге

ее девиз — «Живи здесь и сейчас»

Я победила рак 2 года назад. Я вылечилась и совершенно здорова. У меня была лимфома. Может быть, сейчас и сегодня я доказываю людям, что красота сильнее рака. А еще я в данный момент занимаюсь организацией благотворительной выставки. Это будет выставка для всех, которая расскажет об онкологии. В нее войдут мои картины и работы множества фотографов, — говорит Елизавета.

Интервью с Мисс K1NEWS-2018 читайте в нашей рубрике «Лица».