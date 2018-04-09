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Мисс K1NEWS Елизавета МОРКОВКИНА: «Красота сильнее рака»
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Мисс K1NEWS Елизавета МОРКОВКИНА: «Красота сильнее рака» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
5 апреля в Костроме состоялся финал фотоконкурса красоты «Мисс K1NEWS», победу в котором одержала очаровательная Елизавета Морковкина.
Веселая, лучезарная, искренняя, добрая и отзывчивая — такие ассоциации возникают при первом же взгляде на эту 22-летнюю девушку. У Лизы сложная судьба, которая сделала ее настоящим бойцом. Общаться с ней интересно, и в ходе разговора она невольно дарит свою энергетику.
Корреспондент портала K1NEWS.RU пообщался с победительницей и взял у нее небольшое интервью.
Факты о Лизе:
ей 22 года
она — художник, дизайнер интерьера
2 года назад она победила рак  родилась в Галиче
жила, училась и работала в Санкт-Петербурге
ее девиз — «Живи здесь и сейчас»
Я победила рак 2 года назад. Я вылечилась и совершенно здорова. У меня была лимфома. Может быть, сейчас и сегодня я доказываю людям, что красота сильнее рака. А еще я в данный момент занимаюсь организацией благотворительной выставки. Это будет выставка для всех, которая расскажет об онкологии. В нее войдут мои картины и работы множества фотографов, — говорит Елизавета.
Интервью с Мисс K1NEWS-2018 читайте в нашей рубрике «Лица».
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