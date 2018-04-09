«Некоторым экспонатам более 100 лет»: на выставке в пермском музее покажут 222 птичьих яйца

В Музее пермских древностей открылась выставка, на которой представлены птичьи яйца всех возможных размеров (0+).

— Яйцо — гениальное творение природы, не только целесообразно устроенное, прочное, энергоэффективное, но и прекрасное: формообразование яичной скорлупы подчинено принципам золотого сечения, — рассказывают в музее. — В экспозиции представлена часть редко экспонируемого зоологического собрания музея — разнообразные птичьи яйца, бережно хранимые в музее более ста лет.

Также выставка включает в себя коллекцию минералов и горных пород, которым мастера придали форму яйца.

Музей пермских древностей находится на Сибирской, 15. Стоимость билетов — 130 рублей, для студентов, пенсионеров и инвалидов — 70 рублей, для детей до 18 лет — бесплатно. Организаторы планируют, что выставка будет работать, как минимум, до 18 мая.

Рябчик и чибис

Минералы

Очень много самых разных яиц Особо редкие экземпляры