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«Некоторым экспонатам более 100 лет»: на выставке в пермском музее покажут 222 птичьих яйца
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«Некоторым экспонатам более 100 лет»: на выставке в пермском музее покажут 222 птичьих яйца 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Музее пермских древностей открылась выставка, на которой представлены птичьи яйца всех возможных размеров (0+).
— Яйцо — гениальное творение природы, не только целесообразно устроенное, прочное, энергоэффективное, но и прекрасное: формообразование яичной скорлупы подчинено принципам золотого сечения, — рассказывают в музее. — В экспозиции представлена часть редко экспонируемого зоологического собрания музея — разнообразные птичьи яйца, бережно хранимые в музее более ста лет.
Также выставка включает в себя коллекцию минералов и горных пород, которым мастера придали форму яйца.
Музей пермских древностей находится на Сибирской, 15. Стоимость билетов — 130 рублей, для студентов, пенсионеров и инвалидов — 70 рублей, для детей до 18 лет — бесплатно. Организаторы планируют, что выставка будет работать, как минимум, до 18 мая.
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