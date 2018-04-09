Ещё
Видеохудожник Франсис Алюс стал обладателем премии EYE Art & Film
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видеохудожник Франсис Алюс стал обладателем премии EYE Art & Film 

АртГид 39 минут назад
Фото: АртГид
Живущий в Мехико бельгийский художник Франсис Алюс стал обладателем премии EYE Art & Film, ежегодной награды, учрежденной в 2015 году и присуждаемой Нидерландским институтом кино EYE совместно с Фондом искусств Пэдди и Джоан Ли. Размер премии составляет £25 тыс., она вручается художнику, работающему на границе визуального искусства и кинематографа, и направлена на финансирование новой работы. Алюс работает с разными медиа (видео, фотография, анимация и др.), чаще всего играя роль стороннего наблюдателя, «свежим глазом» выявляющего социальные проблемы. Среди его недавних проектов — посвященный беспризорным кабульским детям фильм Reel-Unreel, показанный на dOCUMENTA (13) (2012), прошедшей в том числе и в самом Кабуле, и съемки в лагерях беженцев в Мосуле (2016). Как сообщил сам Алюс, свою премию он намерен потратить на новые съемки в Ираке, также посвященные детям и детским играм в условиях военного времени. Ранее обладателями премии были немка Хито Штейерль, британец Бен Риверс и китайский документалист Ван Бин.
Источник: Artforum
АртГид: последние новости
Выставки недели: выбор «Артгида». Апрель 2018 Бруклинский музей защищается от активистов... Умер художник Вячеслав Колейчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу9
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории5
Лучшие фильмы о проституции13
У советских женщин были свои секс-символы26
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение