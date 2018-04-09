Видеохудожник Франсис Алюс стал обладателем премии EYE Art & Film 

Живущий в Мехико бельгийский художник Франсис Алюс стал обладателем премии EYE Art & Film, ежегодной награды, учрежденной в 2015 году и присуждаемой Нидерландским институтом кино EYE совместно с Фондом искусств Пэдди и Джоан Ли. Размер премии составляет £25 тыс., она вручается художнику, работающему на границе визуального искусства и кинематографа, и направлена на финансирование новой работы. Алюс работает с разными медиа (видео, фотография, анимация и др.), чаще всего играя роль стороннего наблюдателя, «свежим глазом» выявляющего социальные проблемы. Среди его недавних проектов — посвященный беспризорным кабульским детям фильм Reel-Unreel, показанный на dOCUMENTA (13) (2012), прошедшей в том числе и в самом Кабуле, и съемки в лагерях беженцев в Мосуле (2016). Как сообщил сам Алюс, свою премию он намерен потратить на новые съемки в Ираке, также посвященные детям и детским играм в условиях военного времени. Ранее обладателями премии были немка Хито Штейерль, британец Бен Риверс и китайский документалист Ван Бин.
Источник: Artforum