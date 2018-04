Выставка «Лучшие фотографии России»

С 22 марта по 13 мая на Винзаводе будет идти выставка Best of Russia-2017. Это выставка фотографий, на которой представлены работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет.

Проект возник в 2008 году и сейчас отмечает юбилей. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia.

В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь» и в специальной теме «Юбилеи». В центре внимания фотографов — 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского , ключевые политические, культурные события и личные юбилеи героев фотографий.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00.