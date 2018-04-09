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Бруклинский музей защищается от активистов…
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Бруклинский музей защищается от активистов… 

АртГид 33 минуты назад
Фото: АртГид
Недавнее решение Бруклинского музея принять на работу в качестве куратора-консультанта африканского искусства Кристен Виндмаллер-Луну вызвало возмущение в социальных сетях, активисты которых назвали это назначение «наследием угнетения». Дело в том, что новый куратор-консультант — белая американка, тогда как активисты, указывая на то, что «область искусства пронизана белым превосходством», хотели бы видеть на этой должности специалиста африканского происхождения. В ответ на претензии директор музея Анна Пастернак заявила, что «критика назначения Виндмаллер-Луны в лучшем случае может быть названа необоснованной, а в худшем — пугающей. В области исследования африканского искусства нет места подобным примитивным взглядам на то, оценивать ли компетентность и исследовательские качества куратора исходя из цвета его кожи или того, что он принадлежит к женскому полу». Также в своем заявлении Бруклинский музей процитировал куратора Окуи Энвезора, который назвал Виндмаллер-Луну «своей блестящей студенткой». 31-летняя Кристен Виндмаллер-Луна имеет степень Ph. D Принстонского университета. До того как принять предложение Бруклинского музея она работала в Музее Метрополитен, в художественном музее Принстонского университета и в Художественном музее Нойбергера.
Источник: The New York Times
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