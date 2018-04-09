Иногда банан не просто банан: художник превращает фрукты в произведения искусства

Нидерландский художник делает что-то невероятное из простых бананов. Каждый из нас поспешит очистить банан от кожуры, которую сразу же выбросит, а затем съест питательный фрукт. Но Стефан Бруше находит этому тропическому плоду совершенно другое назначение.

Художник из Роттердама вот уже 7 лет «одушевляет» бананы, делая из них различных персонажей. Он превращает простые фрукты в настоящее произведение искусства, придавая каждому банану неповторимость. Бруше понял, что мир и его возможности безграничны, и что даже бананы могут выполнять для него роль холста, поэтому начал творить. «Все началось, когда я начал пользоваться Инстаграмом. Я сидел на работе захотелось что-то выложить. Я посмотрел на банан и подумал, что может получиться хороший пост, если нарисовать на нём смешную рожицу», — поведал мужчина.

Стефану очень понравилось рисовать на банане, этот процесс вызвал у него приятные ощущения, и, поэтому он решил продолжить такое необычное творчество. С каждым разом мужчина все больше и больше приближался к совершенству, и сейчас он уже имеет немалое количество поклонников. «Я стал придумывать что-то новое, пробовал менять форму банана. Я совершенствовал свои навыки и в конце концов научился вырезать на кожуре», — добавил Бруше. Пользователи интернета с удовольствием наблюдают за творчеством мужчины, ведь его работы действительно выглядят оригинально. В микроблоге художника около восьмидесяти тысяч подписчиков, которые ежедневно получают порции фотографий банановых персонажей и восторженно комментируют их. «Ух ты! Вот это талант!» «А вы потом едите их?» «Жалко, что потом все это гниет…» «Очень красиво и талантливо!» «Какое необычно искусство, никогда и не думала!»

Но более всего пользователей сети поразила 87-летняя испанка, которая в свои годы отлично справляется с графическим дизайном. Бабушка рисует на своем компьютере в Paint и публикует творения в Инстаграме.