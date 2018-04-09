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В Ноябрьск прибыл караван посланий
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В Ноябрьск прибыл караван посланий 

Красный Север 18 минут назад
Фото: Красный Север
Выставка «Кочующие свитки. Хабар» расскажет о мифах мироздания
Давным-давно вскормленные волчицей дети встретили слепого прорицателя. Он приоткрыл мальчишкам величайшую тайну — историю сотворения мира. Маугли подросли и увековечили этот рассказ в песнях, наскальных рисунках, письменах на свитке…
Красивая легенда будоражит умы современников. Всё больше желающих изложить свои космогонические воззрения и фантазии по старинке — на свитке. Основной язык общения — символический рисунок.
— Эта выставка — своеобразный караван посланий потомкам, — пояснила «Красному Северу» научный сотрудник Музейного ресурсного центра Ноябрьска Наталья Глек. — Когда все работы собраны в одном зале, проще осознать земные пути каждого этноса, найти корни их культуры и развития. Возле каждого из свитков можно подолгу стоять, проникаясь идеями и творчеством автора. Юрты, мечети, молельный коврик, арабская вязь… и рядом инопланетяне, русские мотивы, буддийская мандала, древо мира, окно в другой мир.
Идея выставки принадлежит художникам Альфие Ильясовой из Татарстана и Наталье Николаевой из Якутии. История проекта началась 12 лет назад в Московском доме национальностей на III этнофестивале «Прямая линия». Девиз «кочующих свитков»: «От культуры края к культуре мира».
Художники используют акрил, масло, печатную графику, батик, ткачество, аппликацию, вышивку, принт, пэчворк. Несколько работ кочуют вместе с выставкой со дня ее создания. Один из первых свитков создан в 2006 году Башбу Махметом из Турции. Экспозиция побывала в разных странах мира.
Интересны свитки, посвященные лекарственным растениям. Авторы использовали технику шитья, пэчворка, тканевой аппликации. Не забыли и про семена — одну из работ дополняет мешочек с иван-чаем.
«Слово «хабар» в тюркских языках означает «весть, послание»
Есть на выставке и ямальский уголок, оформленный художниками Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. К примеру, свиток Светланы Пташкиной «Вороний день» показывает вид сверху на тундру. Ворона, прилетевшая на Ямал, громким криком оповещает людей о том, что стало теплее, скоро лето…
— Здесь представлены не все свитки, — уточнила Наталья Глек. — Часть из них еще в пути. На днях мы покажем и остальные работы. А 14 апреля каждый посетитель выставки сможет создать оригинальный сувенир: талисман из глины, резной амулет из кости, рога и кожи. 19 апреля состоится невероятный творческий перфоманс «Ямал-Хабар». Это настоящая феерия звука, танца, огня и света, живая анимация, мастер-классы художников. А 20 апреля жители Ноябрьска напишут два свитка, которые войдут в «кочующую» экспозицию и отправятся в путешествие по всему миру.
Выставка продлится в Музейном ресурсном центре до 13 мая, вход свободный.
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