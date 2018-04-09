В Орле откроют музей велоспорта

Торжественная церемония открытия школьного музея велосипедного спорта Орловской области пройдёт, 11 апреля, в ДЮСШ №1 Орла.

В экспозицию войдут награды, спортивный инвентарь, форма и личные вещи выдающихся орловских велогонщиков: победителя Гранд Туров, чемпиона России Дениса Меньшова , чемпиона Европы, бронзового призера первенства России Николая Журкина и других.

По словам директора ДЮСШ №1 Татьяны Столяровой, героями экспозиции станут люди, которые побеждали в самых тяжелых соревнованиях, преодолевали физические и нервные нагрузки.

— Этих людей всегда вели к победе патриотизм, ответственность перед командой, товарищество. Все эти качества мы наглядно и красочно демонстрируем в экспонатах нашего музея, — приводит слова директора пресс-служба мэрии.

В торжественной церемонии примут участие представители областной и городской власти, спортсмены, воспитанники школы и президент орловской Федерации велоспорта Денис Меньшов. Открытие состоится в 16 часов.