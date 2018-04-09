В Орле откроют музей велоспорта 

Торжественная церемония открытия школьного музея велосипедного спорта Орловской области пройдёт, 11 апреля, в ДЮСШ №1 Орла.
В экспозицию войдут награды, спортивный инвентарь, форма и личные вещи выдающихся орловских велогонщиков: победителя Гранд Туров, чемпиона России Дениса Меньшова, чемпиона Европы, бронзового призера первенства России Николая Журкина и других.
По словам директора ДЮСШ №1 Татьяны Столяровой, героями экспозиции станут люди, которые побеждали в самых тяжелых соревнованиях, преодолевали физические и нервные нагрузки.
— Этих людей всегда вели к победе патриотизм, ответственность перед командой, товарищество. Все эти качества мы наглядно и красочно демонстрируем в экспонатах нашего музея, — приводит слова директора пресс-служба мэрии.
В торжественной церемонии примут участие представители областной и городской власти, спортсмены, воспитанники школы и президент орловской Федерации велоспорта Денис Меньшов. Открытие состоится в 16 часов.
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