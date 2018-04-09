Библиотека Томского госуниверситета оцифровала редкий альбом гравюр начала XIX века

ТОМСК, 9 апреля. / ТАСС /. Научная библиотека Томского госуниверситета (ТГУ) оцифровала и первая в мире выложила в открытый доступ наиболее полный альбом гравюр начала XIX века, посвященный собранным в Лувре произведениям искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе университета. До этого гравюры были представлены в цифровом виде только одним томом на сайте Национальной библиотеки Франции.

"Научная библиотека ТГУ завершила перевод в электронный вид редкого издания — альбома гравюр начала XIX века «Французский музей, или Полное собрание картин, скульптур и барельефов, которые составляют национальную коллекцию, с историческими справками и объяснением сюжетов». Оно поступило в научную библиотеку ТГУ в составе книжного собрания Строганова в конце XIX века. До этого цифровая копия в интернете была представлена лишь первым томом на сайте Национальной библиотеки Франции", — сообщили в пресс-службе.

Издание выпускалось в Париже с 1803 по 1811 годы, всего вышло 80 выпусков по четыре гравюры в каждом. В полном комплекте гравюр — 344 листа, у научной библиотеки ТГУ — 304 листа. Альбом уже размещен на сайте библиотеки.

Сотрудники НБ ТГУ занимаются оцифровкой редких и старинных изданий с 2000 года. Сейчас оцифровано более 1 тыс. документов ХV-ХХ веков.