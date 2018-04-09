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11 апреля в Фили-Давыдкове откроется выставка «Апрельские Макси Мины»
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11 апреля в Фили-Давыдкове откроется выставка «Апрельские Макси Мины» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Галерея XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает на открытие выставки «Апрельские Макси Мины». В экспозиции будут представлены работы современных художников-иллюстраторов к книгам, вышедшим в издательстве «Самокат», мультфильмы, куклы и игрушки художников Москвы и Санкт-Петербурга.
«Какой должна быть детская книга, сказать очень просто: во-первых, она должна быть такой, чтобы в неё можно было войти. А во-вторых, там, внутри, когда войдёшь, должно быть хорошо» — Виктор Пивоваров.
Как рассказали организаторы, у этой выставки есть предыстория. Долгоиграющий проект был задуман несколько лет назад с целью объединить книгу, театр, анимацию и авторскую игрушку. Оказалось, что некоторые художники, работающие в книге, вдохновляют режиссёров-мультипликаторов на создание чудесных фильмов, а художники-кукольники придумывают целые истории для своих персонажей и из этого получаются книжки для детей. Так родилась идея собрать вместе этих хороших художников и весёлых выдумщиков и предложить им выставку-игру, выставку историй. Игра — это возможность побыть кем-то другим, а потом вернуться к своей настоящей жизни.
В этом году в выставке принимают участие художники Издательского Дома «Самокат»: Анна Десницкая, Юлия Блюхер и Варвара Помидор. А также куклы и игрушки художников: Ирины Андреевой, Натальи Крутовой, Натальи Бельтюковой, Марка Ли, Натальи Гапоновой, декорации и персонажи из мультфильма «Два трамвая» режиссёра Светланы Андриановой.
«Апрельские Макси Мины» — самая весёлая весенняя выставка в Москве, которую можно не только смотреть, но и создавать своими руками. В пространстве выставки всегда есть место для творческой работы зрителей. Дети и взрослые смогут попробовать себя в роли коллективного художника-иллюстратора, создателя арт объекта «Книга Художника».
Начало в 18:00. Адрес: ул. Кременчугская, дом 22. Работа экспозиции продлится до 6 мая.
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