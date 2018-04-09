11 апреля в Фили-Давыдкове откроется выставка «Апрельские Макси Мины»

Галерея XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает на открытие выставки «Апрельские Макси Мины». В экспозиции будут представлены работы современных художников-иллюстраторов к книгам, вышедшим в издательстве «Самокат», мультфильмы, куклы и игрушки художников Москвы и Санкт-Петербурга.

«Какой должна быть детская книга, сказать очень просто: во-первых, она должна быть такой, чтобы в неё можно было войти. А во-вторых, там, внутри, когда войдёшь, должно быть хорошо» — Виктор Пивоваров

Как рассказали организаторы, у этой выставки есть предыстория. Долгоиграющий проект был задуман несколько лет назад с целью объединить книгу, театр, анимацию и авторскую игрушку. Оказалось, что некоторые художники, работающие в книге, вдохновляют режиссёров-мультипликаторов на создание чудесных фильмов, а художники-кукольники придумывают целые истории для своих персонажей и из этого получаются книжки для детей. Так родилась идея собрать вместе этих хороших художников и весёлых выдумщиков и предложить им выставку-игру, выставку историй. Игра — это возможность побыть кем-то другим, а потом вернуться к своей настоящей жизни.

«Апрельские Макси Мины» — самая весёлая весенняя выставка в Москве, которую можно не только смотреть, но и создавать своими руками. В пространстве выставки всегда есть место для творческой работы зрителей. Дети и взрослые смогут попробовать себя в роли коллективного художника-иллюстратора, создателя арт объекта «Книга Художника».

Начало в 18:00. Адрес: ул. Кременчугская, дом 22. Работа экспозиции продлится до 6 мая.