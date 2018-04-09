До завершения приема заявок на фестиваль «Цветик-семицветик» остаются считанные дни

До 14 апреля в «Творческом лицее» продолжится прием заявок, сбор конкурсных работ, просмотр творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в традиционном фестивале творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик — 2018».

Как сообщили в учреждении культуры, с 24 апреля по 15 мая жюри будет определять лучшие конкурсные работы по номинациям: моя малая родина (в рамках празднования юбилея Зеленограда), литература, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, малая театральная форма, музыка, компьютерная графика.

Открытие конкурсной выставки состоится 27 апреля, а 15 мая, в Международной день семьи, пройдет просмотр работ в сценическом жанре и подведение итогов. Церемония награждения лауреатов фестиваля состоится 1 июня 2018 г.

Подробную информация о фестивале можно посмотреть на сайте «Творческого лицея».