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До завершения приема заявок на фестиваль «Цветик-семицветик» остаются считанные дни
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До завершения приема заявок на фестиваль «Цветик-семицветик» остаются считанные дни 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
До 14 апреля в «Творческом лицее» продолжится прием заявок, сбор конкурсных работ, просмотр творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в традиционном фестивале творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик — 2018».
Как сообщили в учреждении культуры, с 24 апреля по 15 мая жюри будет определять лучшие конкурсные работы по номинациям: моя малая родина (в рамках празднования юбилея Зеленограда), литература, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, малая театральная форма, музыка, компьютерная графика.
Открытие конкурсной выставки состоится 27 апреля, а 15 мая, в Международной день семьи, пройдет просмотр работ в сценическом жанре и подведение итогов. Церемония награждения лауреатов фестиваля состоится 1 июня 2018 г.
Подробную информация о фестивале можно посмотреть на сайте «Творческого лицея».
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