Россия рассчитывает на Казахстан в поддержке заявки на «Экспо-2025»

АСТАНА, 9 апреля. / ТАСС /. Россия рассчитывает на поддержку Казахстаном заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Об этом в понедельник сообщила заместитель министра сельского хозяйства России Елена Астраханцева , выступив в Астане с презентацией российской заявки.

"У наших с вами стран испокон веков очень тесные и дружеские отношения. У вас есть очень хорошая поговорка: дружба крепка взаимностью. Время доказывает, что сообща, опираясь на уникальные преимущества друг друга, мы с вами решаем общие вопросы. Сегодня мы приехали к вам презентовать заявку на проведение в 2025 году в Екатеринбурге выставки Экспо и очень рассчитываем на вашу поддержку", — сказала Астраханцева на встрече в Министерстве национальной экономики Казахстана.

Она напомнила, что конкурентами Екатеринбурга на данный момент являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Замминистра также высоко оценила опыт Казахстана по проведению международной выставки «Экспо-2017» в Астане.

Правительство России считает продвижение Екатеринбурга как кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025» приоритетной национальной задачей. На прошлой неделе прошел визит Международного бюро выставок. Инспекция высоко оценила заявку России, готовность инфраструктуры Екатеринбурга к проведению выставки", — подчеркнула Астраханцева.

"Экспо-2025"

22 мая 2017 года состоялась официальная передача письма правительства РФ в Международное бюро выставок в Париже о выдвижении Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025». Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года. Проведение «Экспо» запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Россия участвует в «Экспо» с 1851 года и, в случае победы заявки Екатеринбурга, «Экспо-2025» может стать первой всемирной выставкой, которая пройдет на территории России.