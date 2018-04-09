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Неизвестные украли породистого котенка и ежей на выставке в Санкт‐Петербурге
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Неизвестные украли породистого котенка и ежей на выставке в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 59 минут назад
Преступники похитили породистого котенка и несколько ежей во время проведения выставки кошек в Санкт‐Петербурге. Владельцы животных разыскивают очевидцев преступления, сообщил сайт «Невские новости».
Во время проведения выставки кошек 8 апреля в ЭкспоФоруме у заводчиков украли котенка породы
мейн-кун  и несколько ежей.
Люди залезли в палатку к спящим котятам и унесли животное! Есть предположение, что их было несколько, так как в этот день были еще украдены баннер питомника, два айфона и ежи  — пострадавшая.
Из-за  того, что видеокамеры расположены далеко от места происшествия, сотрудники полиции не смогли установить личности преступников. Проводится расследование.
В Севастополе местные жители нашли на берегу мертвых дельфинов. На коже млекопитающих обнаружены следы от сетей и многочисленные резаные раны.
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