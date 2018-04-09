Почти 200 тыс. участников «Активного граждана» выбрали экскурсионную программу «Дома на Брестской»

Почти 200 тыс. участников «Активного гражданина» приняли участие в голосовании по выбору экскурсионной программы «Дома на Брестской», сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору экскурсионной программы «Дома на Брестской». Всего в голосовании приняли участие практически 200 тыс. горожан», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

С. Левкин уточнил, что участники проекта «Активный гражданин» выбрали наиболее интересные, на их взгляд, тематические направления выставок и лекций, а также определили новые объекты транспортной, социальной, ландшафтной, историко-культурной инфраструктуры столицы для добавления их в качестве новых слоев на интерактивную карту Москвы — напольный «лайтбокс» размером 178 кв. м.

«Голосование состояло из трех вопросов, и 26% его участников сказали, что на открывающейся в июне выставке «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018» им интересно узнать, как будут использоваться построенные объекты после мундиаля. На вопрос о тематике предстоящей книжной выставки более 30% горожан ответили, что их интересует подземный мир города. Наибольший интерес участники голосования проявили к необычным объектам мегаполиса, решив, что именно они станут новым слоем на интерактивной карте Москвы», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что итоги голосования будут учтены при формировании экскурсионной программы информационного-аналитического центра. Убедиться в этом можно будет 16 апреля, когда в научно-технической библиотеке «Дома на Брестской» откроется книжная выставка, посвященная столичной подземке. В экспозиции будут представлены не только раритетные издания, но и самые свежие книги об уникальной подземной транспортной системе Москвы. Начиная с мая, каждый четверг в 16:00 будет проводиться лекция «Москва спортивная. Объекты FIFA».

«В начале 2017 г. в проекте «Активный гражданин» уже проходило голосование, касающееся тем для экспозиции в «Доме на Брестской», в ходе которого высказались более 200 тыс. «активных граждан». Без малого 30% из них признали наиболее интересной выставку «По страницам старой Москвы» (в рамках лекции «Москва старинная»). И такая выставка прошла в «Доме на Брестской» с 7 февраля по 3 марта 2017 г. На экспозиции демонстрировались издания для архитекторов и градостроителей, путеводители, книги с рассказами о выдающихся жителях города, а также редкие документы, содержащие малоизвестные факты из истории Москвы», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что также в начале 2017 г. «активные граждане» выбирали темы для экскурсий, выставок и лекций, которые должны пройти в «Доме на Брестской». Пять самых интересных тем нашли свое воплощение. Так, в январе открылась постоянно действующая выставка «История градостроительства Москвы от древности до наших дней». В марте начались регулярные лекции по теме «Старинная Москва». В январе открылась выставка «Москва. Программа развития 2020», посвященная развитию столицы. В феврале начали проводить лекции по теме «Москва культурная», посетителям которых рассказывают о реставрации зданий — памятников архитектуры. Также с февраля проходят регулярные лекции-экскурсии «Москва для детей».