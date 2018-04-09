В Совете Федерации открылась выставка «Крым. Город-герой Севастополь»

Художественная выставка за авторством члена союза художников ЮНЕСКО Валерия Беленикина включает более сорока картин, изображающих памятники природы и культуры полуострова. Среди них: мыс Фиолент, Ливадийский и Бахчисарайский дворцы, Генуэзская крепость и Керченский мост, а также улицы и площади Севастополя.

«Этот арт-проект является уникальным, впервые за всю историю российской живописи, один художник написал единственный регион в более чем сорока картинах«, — рассказала „ Парламентской газете “ соавтор проекта Светлана Санковец.

По её словам, арт-проект «Крым, город-герой Севастополь» стал возможным благодаря историческому событию воссоединения Крыма с Россией. «Главной целью проекта является популяризация Крыма, вновь напомнить и показать историческую, культурную и духовную значимость полуострова для России», — подчеркнула она.

В Совете Федерации выставка была размещена благодаря инициативе члена Комитета по международным делам , сенатора от Республики Крым Сергея Цекова . «Художник передал красоту природы, архитектуры и культурных объектов Крыма. И, что очень важно, отобразил христианские объекты, например, древнейший на территории России Георгиевский монастырь на Фиоленте», — поделился впечатлениями сенатор. Среди своих любимых картин парламентарий также назвал Ласточкино гнездо — визитную карточку Крыма.

Сергей Цеков отметил, что художник изобразил многие места в оригинальной и своеобразной манере, без фотографической точности, но при этом смог заметить и передать их «изюминку».

«Несмотря на то, что художник нарисовал уже несколько десятков картин, в Крыму у него ещё есть много работы, я пожелал бы ему изобразить самый древний христианский храм в восточной Европе Иоанна Предтечи в Керчи и пейзажи северного побережья Чёрного моря, где проходили съёмки фильма «Человек-амфибия»», — сказал парламентарий.