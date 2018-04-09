Ещё
В Совете Федерации открылась выставка «Крым. Город-герой Севастополь»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совете Федерации открылась выставка «Крым. Город-герой Севастополь» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Совете Федерации стартовал показ арт-проекта «Крым. Город-герой Севастополь».
Художественная выставка за авторством члена союза художников ЮНЕСКО Валерия Беленикина включает более сорока картин, изображающих памятники природы и культуры полуострова. Среди них: мыс Фиолент, Ливадийский и Бахчисарайский дворцы, Генуэзская крепость и Керченский мост, а также улицы и площади Севастополя.
«Этот арт-проект является уникальным, впервые за всю историю российской живописи, один художник написал единственный регион в более чем сорока картинах«, — рассказала „Парламентской газете“ соавтор проекта Светлана Санковец.
По её словам, арт-проект «Крым, город-герой Севастополь» стал возможным благодаря историческому событию воссоединения Крыма с Россией. «Главной целью проекта является популяризация Крыма, вновь напомнить и показать историческую, культурную и духовную значимость полуострова для России», — подчеркнула она.
В Совете Федерации выставка была размещена благодаря инициативе члена Комитета по международным делам, сенатора от Республики Крым Сергея Цекова. «Художник передал красоту природы, архитектуры и культурных объектов Крыма. И, что очень важно, отобразил христианские объекты, например, древнейший на территории России Георгиевский монастырь на Фиоленте», — поделился впечатлениями сенатор. Среди своих любимых картин парламентарий также назвал Ласточкино гнездо — визитную карточку Крыма.
Сергей Цеков отметил, что художник изобразил многие места в оригинальной и своеобразной манере, без фотографической точности, но при этом смог заметить и передать их «изюминку».
«Несмотря на то, что художник нарисовал уже несколько десятков картин, в Крыму у него ещё есть много работы, я пожелал бы ему изобразить самый древний христианский храм в восточной Европе Иоанна Предтечи в Керчи и пейзажи северного побережья Чёрного моря, где проходили съёмки фильма «Человек-амфибия»», — сказал парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
Володин: ЭКСПО-2025 станет импульсом для развития Екатеринбурга и экономики РФ В Иркутске открылась уникальная выставка В Государственном историческом музее открылась выставка к двухсотлетию императора Александра II
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение