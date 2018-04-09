Украинцы хотят забрать у Севастополя творческие мастерские

В Севастополе назревает скандал. Члены «Национального союза художников Украины» хотят забрать себе творческие мастерские на территории Севастополя, выселив граждан России. Об этом сообщает портал «Информер».

http://ruinformer.com/page/a-car-to-nenastojashhij-chto-tvoritsja-u-hudozhnikov-sevastopolja

Речь идёт о двух зданиях, которые расположены по адресам: ул. Володарского, 21 и Репина, 21. В документе, имеющемся в распоряжении редакции издания, отмечается, что в декабре 2017 года в Законодательное Собрание Севастополя обратилась группа членов ВТОО «Союз художников России», рассказав, что на объектах появился некий управляющий с доверенностью «Национального союза художников Украины».

«По результатам обращения председателя ВТОО «Союз художников России» в Администрацию президента РФ , губернатору Севастополя Овсянникову Д. В., в январе 2018 года было дано письменное поручение заместителя руководителя Администрации президента РФ Кириенко С. В. о немедленном решении вопроса статуса объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством и в интересах художников Севастополя, являющихся гражданами РФ. Частные и должностные лица, которые пытаются доказать или имеют мнение о том, что объекты недвижимого имущества на территории Севастополя до сих пор принадлежат «Национальному союзу художников Украины», по существу не признают законы Российской Федерации и действуют с неясными целями», — отмечается в письме.

Издание предполагает, что, согласно многочисленным публикациям, некий господин Минин имеет доверенность от «Национального союза художников Украины», является юристом севастопольской структуры и, вероятно, намерен распоряжаться имуществом на территории Севастополя по своему усмотрению.

«Мораль сей басни. В Севастополе имеет место быть недвижимость, которой пытаются управлять из-за Перекопа. Представляете? Я — нет. Но факт остаётся фактом, так как Российским художникам в этом Городе ничего не принадлежит. Куда смотрит Прокуратура Следственный комитет ?», — написала на своей странице в Facebook севастопольская общественница Елена Голубева

«Судя по документам, доверенность Минина аннулирована. Получается так, что он, предпринимая определённые действия в «Союзе художников России» в Севастополе, осуществляет незаконную деятельность? Тогда кто этот Минин, только случайный встречный, которому пригляделось имущество местных художников?», — задаётся вопросом издание.

Как ранее писали калининградские «Вести», в 2017 году организацию, которой руководил Виктор Гофман , признали иностранным агентом. Вместо неё в областном центре в апреле появился новый «Культурно-деловой центр российских немцев».

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