В Петербурге состоится выставка Мир Автомобиля

Двадцать седьмая выставка Мир автомобиля состоится уже в среду и продлится вплоть до конца недели. Местом проведения выбрано Петербургский СКК.

В рамках мероприятия гости смогут ознакомиться с премьерами и главными новинками сезона, а также с уникальными предложениями от известных брендов. Кроме того, посетителей ждёт насыщенная развлекательная программа: будут проходить тест-драйвы, мастер-классы, зрелищные шоу, а также выступление популярных артистов. Более того, на выставке состоится розыгрыш нескольких ценных призов, среди которых автомобиль.

Отметим, что на мероприятии будет показан так называемый Трицикл. Это техника является детищем отечественного автопрома с впечатляющей грузоподъёмностью в одну тысячу килограмм. Будет представлено несколько электромобилей, а также оглашена перспектива развития электрического транспорта на нашем рынке. Специально для самых маленьких посетителей мероприятия организаторы подготовили яркие и увлекательные анимационные представления, а также конкурсы и мастер-классы. А энтузиасты смогут пройти экспресс-курсы экстремального вождения.