Картины Леонова и Джанибекова впервые привезли в Екатеринбург из Музея космонавтики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. / ТАСС /. Картины космонавтов Алексея Леонова Владимира Джанибекова из коллекции Музея космонавтики (Москва) впервые представят в Екатеринбурге на выставке «Космос наш!», которая откроется 12 апреля. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель отдела внемузейных проектов Музея космонавтики Ольга Низовцева.

"Мы привезли в Екатеринбург достаточно масштабную коллекцию из нашего музея, в том числе три работы космонавта Джанибекова и девять работ космонавта Леонова… В Екатеринбурге это будет представлено в первый раз", — сказала Низовцева.

Одна из самых известных работ — картина Леонова 1973 года «Над Черным морем». «Эта первая картина, которую нам передали в музей, с нее начался наш фонд живописи… Она написана под впечатлением Алексея Архиповича от выхода в открытый космос… Есть еще несколько совместных картин Леонова с Андреем Соколовым , это такой интересный синтез художника-космонавта с живописцем, эти картины одновременно очень документальны и поэтичны», — пояснила собеседница агентства, отметив, что всего из Москвы на Урал привезено 25 живописных и графических произведений.

Кроме экспонатов московского музея, зрители увидят вещи из фондов Музея НПО Автоматики им. академика Н. А. Семихатова (Екатеринбург) и коллекцию фарфора на тему космоса из частного собрания пермского коллекционера Марселя Губайдуллина.

"У него очень объемная коллекция, мы привезли наиболее интересные экспонаты. Например, сервиз, посвященный матери Гагарина, а также авторские вещи и тиражную сувенирную продукцию с 1958 по 2017 годы", — рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая отделом художественного металла Урала Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ксения Гилева.

Музей Златоустовской оружейной фабрики привез на выставку меч с кусочком Челябинского метеорита. Из екатеринбургского собрания можно будет увидеть камнерезное, ювелирное искусство и художественное литье из чугуна, посвященное космосу. На выставке также будет представлена большая коллекция художественного лака из частного собрания.