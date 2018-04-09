В Нижегородском районе начался ремонт фасадов

Фасады домов и нежилых зданий начали ремонтировать в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ горадминистрации.

Работы ведутся на 33 объектах. Всего этой весной отремонтируют фасады 125 жилых домов на улицах Ильинской, Большой Покровской, Большой Печерской, Алексеевской, Варварской, Рождественской, Октябрьской и т.д.

Кроме того, отремонтируют фасады музея русской фотографии, здания на ул. Пискунова, 1, детской художественной школы № 1, детской школы искусств имени Виллуана, школы №39 и детсада №248.

Первый замглавы администрации района Александр Вовненко рассказал, что в адресную программу по текущему ремонту включено 131 здание. Еще на девяти установят фальшфасады. Все работы должны завершиться до 15 мая.