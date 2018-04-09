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Ученики из Печатников приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы
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Ученики из Печатников приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Учащиеся школы №777 им. Героя Советского Союза Е. В. Михайлова, школы №773, расположенной на территории района Печатники и студии анимации «КоМарфильм» из ЮВАО приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы. Марафон мультфильмов и мастер-класс по их созданию подарил Музей Победы своим посетителям во Всемирный день мультфильмов, сообщили в школе №773.
«Настоящий праздник для всех любителей мультипликации подготовил Музей Победы 6 апреля. В 11 часов здесь стартовал марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра», — говорится в сообщении.
Самой увлекательной частью праздничной программы стал мастер-класс, подготовленный мультипликационной студией «Жар-птица». Затем секретами своего мастерства с юными зрителями поделились создатели легендарных мультиков Леонид Носырев и Вячеслав Назарук. (то)
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