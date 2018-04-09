В Печатниках заработает необычная художественная выставка

В галерее «Печатники» начнет работу авторский проект в рамках выставки «Мастера „Золотого сечения“. Поэзия реализма».

Проект знакомит с творчеством художника — реалиста Михаила Коршунова. Его картины отличаются особой точностью изображения и динамизмом. Когда-то детское увлечение живописью принесло свои плоды только в зрелом возрасте. В представленной экспозиции отражается прогрессивное значение и функции изобразительного искусства.

Вернисаж — 14 апреля. Начало в 14.00. Входной билет: 100 руб. и 50 руб. льготный, школьники по картам школьника — бесплатно. Увидеть экспозицию можно до 25 апреля.

Напомним, галерея «Печатники» находится по адресу: ул. Батюнинская, д.14. (то)