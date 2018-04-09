Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» прошла в столице

На ней представили свою продукцию монастыри и церковные подворья, а также прошли дискуссии на духовные темы.

Храм на Крови из Екатеринбурга представил в своей экспозиции тарелки с православными росписями. Многие подворья привезли на ярмарку мед, чаи, травы.

Мастер Татьяна Яковлевна провела на выставке урок росписи по дереву. Одной из ее учениц стала москвичка Мария Ермолаева.

— Я пришла на выставку и узнала, что здесь проводится мастер-класс, — рассказала Мария. — Решила научиться росписи, чтобы потом самой научить ей своих внуков.

Тем временем рядом проходил круглый стол. Его участники рассуждали о семейных ценностях.

— Конечно, основы правильного воспитания закладываются в семье, — отметил отец Александр Константинов . — Родители служат примером для детей во всем, поэтому должны вести себя подобающе.

Культурно-просветительская программа выставки также включала встречи с духовенством, историками, общественными деятелями, звездами кино и презентации книг. А основной темой мероприятий стало столетие гибели царской семьи Романовых.